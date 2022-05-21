Canlı anlatım: Sivasspor Kayserispor maçı

Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor.
SİVASSPOR 1-1 KAYSERİSPOR
GOL: 21' Felix, 56' Cardoso
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-0
İLK 11'LER
Sivasspor: Emre, Mehmet, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Özkan, Kerem Atakan, Sefa, Felix, Konate
Kayserispor: Bilal, Yasir, Kolovetsios, Uğur, Cardoso, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Mane, İlhan, Gavranovic
Sivasspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. İki takım önümüzdeki hafta Türkiye Kupası finalinde de karşı karşıya gelecek.