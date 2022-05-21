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Canlı anlatım: Sivasspor Kayserispor maçı

#Sivasspor Kayserispor Maçı#Süper Lig#Sivasspor
Canlı anlatım: Sivasspor Kayserispor maçı

Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 1-1 KAYSERİSPOR

GOL: 21' Felix, 56' Cardoso

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Sivasspor: Emre, Mehmet, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Özkan, Kerem Atakan, Sefa, Felix, Konate

Kayserispor: Bilal, Yasir, Kolovetsios, Uğur, Cardoso, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Mane, İlhan, Gavranovic

Sivasspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. İki takım önümüzdeki hafta Türkiye Kupası finalinde de karşı karşıya gelecek.

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#Sivasspor Kayserispor Maçı#Süper Lig#Sivasspor

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