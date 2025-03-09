×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Canlı Anlatım: Sivasspor - Göztepe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Göztepe#Süper Lig
Canlı Anlatım: Sivasspor - Göztepe maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 12:30

Süper Lig 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Sivasspor 0-1 Göztepe

Gol: 33' Karyu Matsuki

Kırmızı Kart: 43' Koray Günter

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Bekir, Koita, Rodrigues, Manaj

Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Miroshi, Ahmed, Matsuki, Juan

Gözden KaçmasınSivassporda Rey Manaj şoku Ambulansla hastaneye kaldırıldıSivasspor'da Rey Manaj şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldıHaberi görüntüle

SİVASSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu müsabaka saat 13.30'da başladı. Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Göztepe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!