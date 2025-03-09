Canlı Anlatım: Sivasspor - Göztepe maçı

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Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Sivasspor 0-1 Göztepe
Gol: 33' Karyu Matsuki
Kırmızı Kart: 43' Koray Günter
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Bekir, Koita, Rodrigues, Manaj
Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Miroshi, Ahmed, Matsuki, Juan
SİVASSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu müsabaka saat 13.30'da başladı. Hakem Burak Pakkan'ın yönettiği müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.