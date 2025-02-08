Canlı Anlatım: Sivasspor Beşiktaş (Süper Lig maçı)

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'un konuğu oluyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Sivasspor: 0

Beşikaş: 0

Goller

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Simic, Efkan, Manaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor.

Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

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Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

Eksikler var!

Beşiktaş'ta Sivasspor deplasmanına birçok eksikle gidecek.

"Kara kartal"da sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

Ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ndour ve Al-Musrati ayrıldı

Siyah-beyazlılarda Sivasspor karşılaşması öncesinde hafta içinde iki ayrılık yaşandı.

Beşiktaş sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un sözleşmesini feshederken, oyuncu İtalyan takımı Fiorentina'ya transfer oldu.

Libyalı oyuncu Moatasem Al-Musrati ise Fransa temsilcisi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Ligde 38. randevu

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibe 12 kez mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta ise puanları rakibiyle paylaştı.

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"Kara kartal" rakip fileleri 53 kez havalandırırken, Sivasspor'un ise bu maçlardaki 39 golüne engel olamadı.

Deplasmanda 18 puan kaybetti

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

İlginç tesadüf

Beşiktaş ile Sivasspor, 2023-2024 sezonunda da aynı haftada karşı karşıya gelirken, maçın hakeminin de aynı olması ilginç bir tesadüf olarak göze çarpıyor.

Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında iki takım birbirine rakip olurken, Sivas'ta oynanan karşılaşmayı yine hakem Ali Şansalan yönetti.

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Söz konusu mücadeleyi ev sahibi takım, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 kazandı.

Sivasspor kadrosunda 4 eksik

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Sivasspor'da kırmızı kart cezalıları Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puan topladı.