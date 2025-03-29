Canlı Anlatım: Sivasspor - Adana Demirspor maçı

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Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Sivasspor 1-0 Adana Demirspor
Gol: 13' Rey Manaj
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Tolga, Uğur, Samuel, Charisis, Efkan, Rodrigues, Bekir, Manaj
Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, Bünyamin, Maestro, İzzet, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Salih
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği müsabaka Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMLARI
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.
-2 puana sahip olan Adana Demirspor'un ise sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.