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Canlı Anlatım: Sivasspor - Adana Demirspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Sivasspor#Adana Demirspor
Canlı Anlatım: Sivasspor - Adana Demirspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 13:02

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Sivasspor 1-0 Adana Demirspor

Gol: 13' Rey Manaj

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Tolga, Uğur, Samuel, Charisis, Efkan, Rodrigues, Bekir, Manaj

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, Bünyamin, Maestro, İzzet, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Salih

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği müsabaka Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMLARI

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.

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-2 puana sahip olan Adana Demirspor'un ise sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

 

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#Süper Lig#Sivasspor#Adana Demirspor

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