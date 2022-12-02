Canlı anlatım: Sırbistan İsviçre maçı (2022 Dünya Kupası)

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2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

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SIRBİSTAN 2-3 İSVİÇRE

İkinci yarı oynanıyor...

GOLLER: 20' Shaqiri, 27' Mitrovic, 35' Vlahovic, 44' Embolo, 48' Freuler

İlk yarı sonucu: 2-2

Gözden Kaçmasın Sırbistan - İsviçre maçından fotoğraflar Haberi görüntüle

İLK 11'LER

Sırbistan: Vanja, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

Dünya Kupası'nda gruptan çıkmak için Sırbistan'ı mağlup etmesi gereken İsviçre, daha önceki dört katılımında da turnuvadaki son karşılaşmasını kaybetmedi. Dünya Kupası'ndaki son maçında Brezilya'ya 1-0 mağlup olan İsviçre, turnuvada en son 1994'te üst üste iki mağlubiyet aldı. Kamerun karşısında Dünya Kupası'ndaki ilk beraberliğini alan Sırbistan, turnuvada ilk kez bir maçta 3+ gol attı.

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Dünya Kupası gruplarında oynadığı 17 maçın sadece dördünü kaybeden İsviçre, son karşılaşmada Brezilya'ya 1-0 mağlup oldu. Avrupa temsilcisi, 1966'dan bu yana hiçbir turnuvanın grup aşamasında 2+ mağlubiyet almadı. 2022 Dünya Kupası'nın ikinci grup maçları itibarıyla karşılaşmaların ilk yarısında İsviçre'den daha az şut çeken sadece üç takım bulunuyor. Sırbistan formasıyla çıktığı son altı maçta yedi gol atan Aleksandar Mitrovic, ülkesi adına Dünya Kupası'nda 2+ gol kaydeden tek isim konumunda. 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre'nin 100+ isabetli pas yapan iki oyuncusu da savunmada görev alıyor: Manuel Akanja & Nico Elvedi. Bu ikili, aynı zamanda Avrupa temsilcisinin turnuvada birbirine en fazla pas veren oyuncuları konumunda. Sırbistan formasıyla çıktığı son sekiz maçta toplam sekiz gole katkıda bulunan Dusan Tadic, Kamerun ile oynadıkları son karşılaşmada bir gol pası verdi.

SIRBİSTAN İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan İsviçre maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.