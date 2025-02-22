Canlı anlatım: Samsunspor - Rizespor maçı

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Samsunspor, ligin 25. haftasında Rizespor'u konuk ediyor. Rizespor haftaya 27 puanla 11. sırada başlıyor. Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım ise Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunpor 1-0 kazanmıştı.

Canlı Anlatım: Samsunspor - Rizespor

İlk yarı oynanıyor...

Samsunspor: 0

Rizespor: 0

İLK 11'LER!

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Soner, Bennaser, Celil, Emre, Holse, Muja, Dimata

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Abdülkadir, Mithar, Akintola, Sowe

SAMSUNSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor ve Rizespor, bugün (22 Şubat) mücadele ediyor.. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanıyor ve saat 19.00'da başladı.

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Hakem Halil Umut Meler düdük çaldığı karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.