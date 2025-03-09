Canlı Anlatım: Samsunspor - Adana Demirspor maçı

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
Samsunspor 3-1 Adana Demirspor
5' 11' Soner Aydoğdu 29' Salih Kavrazlı 62' Emre Kılınç
İkinci yarı oynanıyor...
SAMSUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Yunus Emre, Zeki, Bola, Bennaser, Soner, Emre, Ntcham, Kingsley, Mouandilmadji.
Adana Demirspor: Murat, Burhan, Tolga, Bünyamin, Abdulsamet, İzzet, Aksel, Tayfun, Maestro, Yusuf, Salih.