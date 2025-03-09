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Canlı Anlatım: Samsunspor - Adana Demirspor maçı

Güncelleme Tarihi:

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Canlı Anlatım: Samsunspor - Adana Demirspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 15:57

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz. 

CANLI ANLATIM

Samsunspor 3-1 Adana Demirspor

5' 11' Soner Aydoğdu 29' Salih Kavrazlı 62' Emre Kılınç

İkinci yarı oynanıyor...

SAMSUNSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Yunus Emre, Zeki, Bola, Bennaser, Soner, Emre, Ntcham, Kingsley, Mouandilmadji.

Adana Demirspor: Murat, Burhan, Tolga, Bünyamin, Abdulsamet, İzzet, Aksel, Tayfun, Maestro, Yusuf, Salih.

 

 

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