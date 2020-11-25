Canlı Anlatım: Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Salzburg Maçı

Bayern Münih Salzburg maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avusturya takımlarıyla oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen Bayern, son mağlubiyetini 1967 Kupa Galipleri Kupası'nda Rapid Wien'den aldı. Alman takımlarına konuk olduğu son üç Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Salzburg, son galibiyetini Eylül 2018'de Leipzig karşısında aldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste en fazla karşılaşmadan galip ayrılan takım konumundaki Bayern, serisini 15 maça çıkarmak istiyor. Bavyera ekibi, son mağlubiyetini Mart 2019'da Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmada almıştı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları en fazla gole sahne olan takım unvanına sahip Salzburg, Ferencvaros ile birlikte en fazla gol yiyen iki ekipten biri konumunda. Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan üçüncü oyuncu konumundaki Raul'ü yakalamak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında kalesinde gördüğü gol beklentisi ile yediği gol arasında pozitif anlamda en fazla fark olan eldiven, Bayern forması giyen Manuel Neuer. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg orta sahası Dominik Szoboszlai'den daha fazla şut pası veren sadece iki oyuncu var: Lionel Messi & Joshua Kimmich.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında en fazla golle sonuçlanan akan oyun dizisine katılan iki oyuncudan biri, Bayern orta sahası Joshua Kimmich.

Bayern Münih Salzburg maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Salzburg maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.