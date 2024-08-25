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Canlı anlatım: Real Madrid - Real Valladolid maçı (Arda Güler ilk 11'de)

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Real Valladolid#Arda Güler
Canlı anlatım: Real Madrid - Real Valladolid maçı (Arda Güler ilk 11de)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 17:50

İspanya LaLiga 2. hafta maçında Real Madrid, Real Valladolid'i konuk ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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İspanya LaLiga 2. hafta maçında Real Madrid, Real Valladolid'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

REAL MADRID 0-0 VALLADOLID

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr., Mbappe.

Valladolid: Hein, Luis Perez, Eray Cömert, Boyomo, Rosa, Sanchez, Juric, Kike Perez, Machis, Meseguer Cavas, Marcos Andre.

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REAL MADRID - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid sahasında Real Valladolid'i konuk ediyor. Mücadele saat 18.00'de başladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilir.

 

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#Real Madrid#Real Valladolid#Arda Güler

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