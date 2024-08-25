Canlı anlatım: Real Madrid - Real Valladolid maçı (Arda Güler ilk 11'de)

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İspanya LaLiga 2. hafta maçında Real Madrid, Real Valladolid'i konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
REAL MADRID 0-0 VALLADOLID
İlk yarı sonucu: 0-0
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr., Mbappe.
Valladolid: Hein, Luis Perez, Eray Cömert, Boyomo, Rosa, Sanchez, Juric, Kike Perez, Machis, Meseguer Cavas, Marcos Andre.
REAL MADRID - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid sahasında Real Valladolid'i konuk ediyor. Mücadele saat 18.00'de başladı.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka S Sport ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilir.