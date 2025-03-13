Canlı Anlatım: Rangers Fenerbahçe (Avrupa Ligi maçı)

Haberin Devamı

UEFA Avrrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İlk mücadeleyi Rangers 3-1'lik skorla kazanmıştı.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Rangers: 0

Fenerbahçe: 0

Goller

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Amrabat, Talisca, En-Nesyri.

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mücadele bugün saat 23.00'te TRT 1 ekranlarında başladı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

F.Bahçe'nin Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Temsilcimiz, Rangers’ı iki farklı skorla mağlup ederse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Haberin Devamı

Artık deplasmanda atılan gol avantajı olmadığından iki farklı galibiyetteki gol sayılarının bir önemi olmayacak. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları kazananı belirleyecek. İskoç ekibi ise her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet halinde tur atlayan taraf olacak.