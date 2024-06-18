Canlı anlatım: Portekiz - Çekya maçı

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EURO 2024'te Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
PORTEKİZ 0-1 ÇEKYA
Gol: 62' Provod
İlk yarı sonucu
İLK 11'LER
Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Cancelo, Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo
Çekya: Stanek, Holes, Krejci, Hranac, Soucek, Coufal, Doudera, Selc, Provod, Kuchta, Schick
PORTEKİZ ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Leipzig'de oynanan Portekiz Çekya maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den yayınlanıyor.