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Canlı anlatım: Portekiz - Çekya maçı

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#EURO 2024#EURO 2024 Maçları#F Grubu
Canlı anlatım: Portekiz - Çekya maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 21:54

EURO 2024'te Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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EURO 2024'te Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

PORTEKİZ 0-1 ÇEKYA

Gol: 62' Provod

İlk yarı sonucu

İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Cancelo, Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo

Çekya: Stanek, Holes, Krejci, Hranac, Soucek, Coufal, Doudera, Selc, Provod, Kuchta, Schick

PORTEKİZ ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leipzig'de oynanan Portekiz Çekya maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den yayınlanıyor.

 

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#EURO 2024#EURO 2024 Maçları#F Grubu

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