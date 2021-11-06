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Canlı Anlatım: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

#Süper Lig#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#İstanbul Başakşehir
Canlı Anlatım: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

İlk yarı oynanıyor...

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile İbrahim Bozbey üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

 

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh.

Başakşehir XI: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Visca, Chadli, Okak.

İSTATİSTİKLER

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Deplasmandaki dört maçlık yenilgi serisini son karşılaşmada Antalyaspor'u yenerek sonlandıran İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de en son Nisan 2021'de üst üste iki dış saha karşılaşmasından galip ayrıldı.

Bu sezon ilk golü yediği bütün Süper Lig maçlarını kaybeden takımlar arasında Çaykur Rizespor'un ardından kalesinde en fazla açılış golünü gören ekip Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh ve Adem Büyük, bu sezon Süper Lig'de takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden ikili konumunda.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü son maçında Adana Demirspor'a atan Edin Visca, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği yedi karşılaşmanın altısında gol katkısı yapmayı başardı. 2021/22 Süper Lig sezonunda iki deplasman golü atan tek İstanbul Başakşehir oyuncusu olan Berkay Özcan, bu iki golü de son dış saha karşılaşmasında Antalyaspor filelerine gönderdi.

Süper Lig kariyerinde İstanbul takımlarını konuk ettiği hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, son beş karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig tarihinde 6+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim, İstanbul Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#İstanbul Başakşehir

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