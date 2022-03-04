ÖK Yeni Malatyaspor 1-0 Adana Demirspor (Maçın özeti)

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Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Yeni Malatyaspor, 1-0'lık skorla kazandı ve Süper Lig'deki 17 maçlık galibiyet hasretrine sona erdi.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren 77. dakikada Couiar kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Malatya ekibinin puanı 20 oldu. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakikada Adana Demirspor’un sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Samet’in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada ceza alanının dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bolotelli’nin vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

24. dakikada sol kanattan Mounir’in kullandığı köşe atışında topa yükselen Nshimirimana’nın kafa vuruşunda kaleci Muric meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

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32. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bolotelli’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Stambouli’nin ortasında ceza sahası içinde Bolotelli’nin sağ ayağıyla vurduğu topu kaleci Ertaç son anda engelledi.

38. dakikada orta alanda topu alan Mounir’in ortasında kale önünde Nshimirimana’nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

42. dakikada sağ çaprazda topu kapan Dicko, kaleci Muric’in öne çıktığını görünce uzaktan kaleyi denedi, top üstten dışarı gitti.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Campi, Haddadi, Hafez, Jospin, Azubuike, Buğra, Chouiar, Mustafa Eskihellaç, Dicko.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

İkinci yarı birazdan...