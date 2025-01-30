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Canlı Anlatım: Midtjylland Fenerbahçe maçı (UEFA Avrupa Ligi)

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Canlı Anlatım: Midtjylland Fenerbahçe maçı (UEFA Avrupa Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 22:55

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland'e konuk oluyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Midtjylland 1-2 Fenerbahçe

GOL: 27' Diao - 39' En-Nesyri, 47' Dzeko

İkinci yarı oynanıyor...

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Midtjylland takımına konuk oluyor. Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanıyor.

Canlı Anlatım: Midtjylland Fenerbahçe maçı (UEFA Avrupa Ligi)

MAXIMIN SAKATLANDI

Allan Saint-Maximin, Danimarka’da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denedi fakat nihai karar bu şekilde oldu. [TRT Spor]

 

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MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI 11’LERİ

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Andersson, Castillo, Sorensen, Aral Şimşir, Osorio, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

Canlı Anlatım: Midtjylland Fenerbahçe maçı (UEFA Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, bugün galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

 

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