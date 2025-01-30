Canlı Anlatım: Midtjylland Fenerbahçe maçı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

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Midtjylland 0-0 Fenerbahçe

İlk yarı oynanıyor...

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Midtjylland takımına konuk oluyor. Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanıyor.

MAXIMIN SAKATLANDI

Allan Saint-Maximin, Danimarka’da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denedi fakat nihai karar bu şekilde oldu. [TRT Spor]

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MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI 11’LERİ

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Andersson, Castillo, Sorensen, Aral Şimşir, Osorio, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, bugün galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.