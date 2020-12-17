Canlı Anlatım | Medipol Başakşehir Turgutluspor maçı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Medipol Başakşehir ile Turgutluspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
Medipol Başakşehir ile Turgutluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor.
İlk yarı bitti
Başakşehir: 1
Turgutluspor: 0
Goller: 5' Aleksic
MAÇTAN DAKİKALAR
5' Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Chadli'nin ara pası sonrası Cemali'nin içeri çevirdiği topu Demba Ba bıraktı, Aleksic ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden sert vurdu
29' Berkay Özcan'ın kullandığı serbest vuruşta barajı aşan top az farkla üstten auta gitti
35' Başakşehir'de bu kez Chadli sol çaprazdan son çizgiye inerken vuruşunu yaptı, kaleci Can direk dibinden topu kornere çeldi
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin, Mahmut, Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Chadli, Aleksic, Kerim Frei, Demba Ba
Turgutluspor: Can, Sinan, Emre, Mehmet, Ferhat, Mert, Muhammed, Emre Nasuh, Samed, Muhammet Haşim, Muhammet Beşir
Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçı bugün saat 18:45'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Domanın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Ata Yıldırım üstlenecek.
KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)
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