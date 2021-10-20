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Canlı Anlatım: Manchester United Atalanta (Merih Demiral gol attı)

#Atalanta#Merih Demiral#Manchester United
Canlı Anlatım: Manchester United Atalanta (Merih Demiral gol attı)

Manchester United ile Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Merih Demiral'ın gol attığı bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United ile Atalanta kozlarını paylaşıyor. İtalyan ekibinde Merih Demiral gol attı.

İkinci yarı oynanıyor

Manchester United: 1

Atalanta: 2

Goller: 15' Pasalic, 29' Merih Demiral, 53' Rashford

İLK 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo

Atalanta: Musso, Zappacosta, Palomino, Merih Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Koopmeiners, Muriel.

Manchester United Atalanta maçı hangi kanalda saat kaçta?

Old Trafford'da oynanan mücadele saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atalanta#Merih Demiral#Manchester United

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