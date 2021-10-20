Canlı Anlatım: Manchester United Atalanta (Merih Demiral gol attı)

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United ile Atalanta kozlarını paylaşıyor. İtalyan ekibinde Merih Demiral gol attı.
İkinci yarı oynanıyor
Manchester United: 1
Atalanta: 2
Goller: 15' Pasalic, 29' Merih Demiral, 53' Rashford
İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo
Atalanta: Musso, Zappacosta, Palomino, Merih Demiral, Maehle, Freuler, De Roon, Pasalic, Ilicic, Koopmeiners, Muriel.
Manchester United Atalanta maçı hangi kanalda saat kaçta?
Old Trafford'da oynanan mücadele saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor
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