Canlı Anlatım: Manchester City Inter maçı (İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali heyecanı)

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İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Manchester City: 0

Inter: 0

Goller

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Bernardo Silva’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada De Bruyne’ün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Haaland’ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Akanji'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, B. Silva, Grealish, Haaland.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Di Marco, Dzeko, Lautaro Martinez

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MANCHESTER CİTY INTER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Final mücadelesinde Inter, Manchester City ile karşılaşıyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Pep de Inzaghi de ilk peşinde

Szymon Marciniak’ın yönettiği maçta 2021’de finalde kaybeden, geçen sene yarı finalde elenen Pep Guardiola, City’ye ilk Devler Ligi zaferini yaşatmak için sahaya çıkacak. Daha önce 3 kez kupaya uzanan Inter cephesinde ise Simone İnzaghi hem 13 yıllık özlemi gidermeye hem de bu başarıya ulaşan ilk İtalyan olmaya çalışacak.

0- Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Inter ile karşılaşacak Manchester City, finale kadar çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. (7G, 5B)

1- Manchester City 2021’de finalde Chelsea’ye elenirken tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için bugün sahneye çıkacak.

3- Inter’in tarihinde 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. İtalyan ekibi 1964, 1965 ve 2010’da dev organizasyonda zirveye çıktı.

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8- Inter bu sezon gruplardan finale kadar Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 12 maçın 8’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

UEFA toplamda kulüplere 2 milyar euro dağıtacak

Bu yıl kulüplere yapacağı ödemeleri net bir şekilde yayınlayan UEFA toplamda 2 milyar Euro gibi bir rakamı dağıtacak. Finali kazanan 20 milyon Euro’luk galibiyet priminin sahibi olurken toplamda 80-83 milyon Euro gibi bir rakamı da kasasına koyacak. İkincilik ödülü ise 15.5 milyon Euro

İstanbul'un simgeleri final topunda

Adidas'ın final için tasarladığı top tamamıyla İstanbul’a simgeliyor. Topun üzerinde farklı desendeki 3 yıldız Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü temsil ediyor