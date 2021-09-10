Canlı anlatım | Lorient - Lille maçı
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta son şampiyon Lille deplasmanda Lorient ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1’in 5. hafta maçında Lorient’e konuk oluyor.
MAÇTA İLK DEVRE SONUCU
LORIENT 1-1 LILLE
Goller: 7' Armand, 25' Burak Yılmaz
Yves Allainmat Stadyumu’nda 22:00’de başlayan mücadele, beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayımlanıyor.
İLK 11'LER
Lorient: Nardi, Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff, Abergel, Lemoine, Monconduit, Moffi, Lauriente
Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Yusuf Yazıcı, Angel, Ikone, Burak Yılmaz