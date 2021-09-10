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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

Canlı anlatım | Lorient - Lille maçı

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Canlı anlatım | Lorient - Lille maçı

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı maçta son şampiyon Lille deplasmanda Lorient ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1’in 5. hafta maçında Lorient’e konuk oluyor.

MAÇTA İLK DEVRE SONUCU

LORIENT 1-1 LILLE

Goller: 7' Armand, 25' Burak Yılmaz

Yves Allainmat Stadyumu’nda 22:00’de başlayan mücadele, beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayımlanıyor.

İLK 11'LER

Lorient: Nardi, Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff, Abergel, Lemoine, Monconduit, Moffi, Lauriente

Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Yusuf Yazıcı, Angel, Ikone, Burak Yılmaz

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