Canlı Anlatım: Lille - Wolfsburg maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Burak Yılmaz Ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Lille, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'u konuk ediyor.
Pierre-Mauroy Stadyumu'nda 22.00'de başlayan mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
MAÇTA İLK DEVRE SONUCU
LILLE 0-0 WOLFSBURG
Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Xeka, Andre, Gomes, Burak Yılmaz, David
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, Baku, Weghorst
Fransa'da 22.00'de başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanıyor.