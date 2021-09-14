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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2021 - 22:14 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım: Lille - Wolfsburg maçı

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Canlı Anlatım: Lille - Wolfsburg maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Burak Yılmaz Ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Lille, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'u konuk ediyor.

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  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda 22.00'de başlayan mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

MAÇTA İLK DEVRE SONUCU

LILLE 0-0 WOLFSBURG

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Xeka, Andre, Gomes, Burak Yılmaz, David

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, Baku, Weghorst

Fransa'da 22.00'de başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanıyor.

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