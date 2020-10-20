Canlı Anlatım | Leipzig - Başakşehir maçı

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Almanya'da RB Leipzig ile karşılaşıyor. Tarihi maçı canlı anlatım ile anbeban takip ediyoruz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

LEIPZIG 2-0 BAŞAKŞEHİR

GOL: 16', 20' Angelino

3' Leipzig hızlı başladı. Sağ kanattan Mukiele ortaladı, arka direkte Angelino'nun dokunuşunda Caicara'ya çarpan topu Mert iki hamlede kontrol etti.

7' Alman ekibi, oyunu kontrolü altına aldı. Etkili hücumlar yapıyorlar ama Başakşehir savunmada konsantre durumda.

9' Başakşehir etkili geldi! Sağ kanattan topla buluşan Visca, ceza sahasına topu çevirdi. Gulasci, Crivelli'den önce yatarak topa sahip oldu.

13' Temsilcimiz yine etkili geldi! Rafael'in sağdan ortasına Deniz Türüç kafayı vurdu ama top yandan auta çıktı.

16' Maalesef top ağlarda... Atılan uzun topa iyi hareketlenen Angelino, kontrolünün ardından sol ayağıyla köşeye vurdu ve Leipzig'i 1-0 öne geçirdi.

20' Angelino bir kez daha sahnede... Yine hücuma hızlı çıkan Leipzig, Angelino'nun golüyle farkı ikiye çıkarttı.

30' Sol tarafta topla buluşan Edin Visca, topu sağ ayağına çekip sert vurdu ancak bu şutta Gulasci başarılıydı.

Başakşehir'in 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli.

Leipzig'in 11'i: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Kampl, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Forsberg, Olmo, Poulsen.

Medipol Başakşehir, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 31. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Leipzig Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?

Leipzig Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı saat 22:00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 45 gole engel olamadı.

RB Leipzig ile Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. RB Leipzig daha önce karşılaştığı tek Türk takımı olan Beşiktaş ile 2017/18 Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı iki maçı da kaybetti. Avrupa kupalarında üçüncü kez Alman takımlarıyla eşleşen İstanbul Başakşehir, daha önceki deneyimlerinde Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach'a rakip olmuştu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne ikinci kez katılan RB Leipzig, grubunu lider tamamlayıp yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı. İstanbul Başakşehir, Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden altıncı Türk temsilcisi olacak. Daha önceki beş takım arasında ilk maçını kazanan tek ekip Trabzonspor.

2020/21 Şampiyonlar Ligi sezonunda yer alan en genç teknik direktöre sahip olan RB Leipzig, geçen sezon 30 yaş ve üstü oyuncu kullanmayan iki ekipten biriydi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son sekiz deplasman maçının beşinden mağlup ayrılan İstanbul Başakşehir, son iki karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybetti.

RB Leipzig forması giyen Emil Forsberg, Red Bull Arena'da en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda. İstanbul Başakşehir forveti Demba Ba, 2013/14 Şampiyonlar Ligi sezonunda Chelsea formasıyla çıktığı altı maçta üç gol atmıştı. Ortalama 55 dakikada bir gol atan Senegalli, turnuva tarihinde en az üç gole sahip oyuncular arasında dördüncü sırada yer alıyor. RB Leipzig forması giyen Hee-Chan Hwang, RB Salzburg forması giydiği 2019/20 Şampiyonlar Ligi gruplarında akan oyunda en fazla şut pası veren oyuncuydu. Altı maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Hwang, her iki kategoride de 3+ yapan iki isimden biriydi.

Okan Buruk ile Avrupa'da 13. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 13. karşılaşmasına Leipzig karşısında çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.

Deplasmanda 16. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesi ile Avrupa kupalarında 16. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 15 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 15 maçta 17 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir, Alman takımlarına karşı 5. maçında

İstanbul ekibi, Alman takımlarıyla 5. kez karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonlarda UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach ile aynı gruplarda yer aldı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda eşleştiği Hoffenheim ile İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, deplasmanda 3-1 yenilmişti. Okan Buruk'un takımı, geçtiğimiz sezon ise Borussia Mönchengladbach ile İstanbul'da 1-1 berabere kalırken, Almanya'da güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın rakibi oldu.