Canlı Anlatım: Leicester City Manchester City
İngiltere Community Shield'ın finalinde Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Leicester City ile Manchester City, İngiltere Community Shield finalinde kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı sonucu:
Leicester City: 0
Manchester City: 0
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Ricardo, Amartey, Çağlar Söyüncü, Bertrand, Ndidi, Tielemans, Perez, Maddison, Barnes, Vardy.
Manchester City: Steffen, Cancelo, Dias, Ake, Mendy, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Palmer, Mahrez, Edozie, Torres.
Leicester City-Manchester City maçı hangi kanalda?
Çağlar Söyüncü'nün 11'de başladığı bu mücadele saat 19:15'te başladı ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanıyor.