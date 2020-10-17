Canlı Anlatım | Konyaspor Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz...
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya'da 3 puan için mücadele ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip ediyoruz...
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor
Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
17 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan maç beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.
Konyaspor: Sehic- Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Kravets
Yeni Malatyaspor: Herrera- Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Chebake, Adem
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