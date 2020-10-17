Canlı Anlatım | Konyaspor Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya'da 3 puan için mücadele ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip ediyoruz...

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor



Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?



17 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan maç beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.



Konyaspor: Sehic- Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Kravets



Yeni Malatyaspor: Herrera- Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Chebake, Adem