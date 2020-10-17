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Haber Giriş: 17.10.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Konyaspor Yeni Malatyaspor

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Canlı Anlatım | Konyaspor Yeni Malatyaspor
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Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz...

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, Konya'da 3 puan için mücadele ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip ediyoruz...

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Konyaspor 0-0 Yeni Malatyaspor

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?

17 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan maç beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

Konyaspor: Sehic- Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Kravets

Yeni Malatyaspor: Herrera- Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Chebake, Adem

 

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