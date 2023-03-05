Canlı Anlatım: Konyaspor - Giresunspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR: KONYASPOR 0-0 GİRESUNSPOR

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Konyaspor XI: Sehic, Guilherme, Adil, Calvo, Ahmet, Soner, Mahir, Bouchalakis, Marlos, Pozuelo, Muhammet.



Giresunspor XI: Ferhat, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



22. dakikada Muhammet Demir’in ceza sahası önü sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

29. dakikada rakip yarı alanından topla kaleye doğru ilerleyen Bajic’in ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

32. dakikada Moreno’nun pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top auta gitti.

37. dakikada Mahir atılan uzun topla ceza sahası içinde topu göğsüyle indirip kaleye vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.

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KONYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Giresunspor maçı 5 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.