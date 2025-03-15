×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Canlı anlatım: Konyaspor - Beşiktaş maçı

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor Beşiktaş Maçı#Süper Lig#Beşiktaş
Canlı anlatım: Konyaspor - Beşiktaş maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 19:30

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM



Konyaspor 0-0 Beşiktaş

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherma, Marko, M. İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, M. Bostan
Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 28. hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

VAR'A ALMAN HAKEM

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman oldu.

Haberin Devamı

Karşılaşmada VAR'da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor Beşiktaş Maçı#Süper Lig#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!