Canlı anlatım: Konyaspor - Beşiktaş maçı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.



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Konyaspor 0-0 Beşiktaş



İlk yarı oynanıyor...



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherma, Marko, M. İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, M. Bostan

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 28. hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

VAR'A ALMAN HAKEM

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman oldu.

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Karşılaşmada VAR'da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alıyor.