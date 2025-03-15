Canlı anlatım: Konyaspor - Beşiktaş maçı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
Konyaspor 0-0 Beşiktaş
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherma, Marko, M. İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, M. Bostan
Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 28. hafta mücadelesi kapsamında Konyaspor - Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Mart 2025 tarihinde saat 20.30'da Bein Sports 1 ekranlarında olacak.
VAR'A ALMAN HAKEM
Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman oldu.
Karşılaşmada VAR'da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alıyor.