Canlı Anlatım | Konyaspor Başakşehir maçı

Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Son iki maçını kazanan ve galibiyet serisine devam ettirmek isteyen Başakşehir, 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşmayı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Konyaspor 0-0 Başakşehir

Başakşehir'in 4. dakikada Enzo Crivelli ile attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi.

Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; İrfan Can, Berkay, Aleksic; Deniz Türüç, Visca, Crivelli

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da oynanan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.



Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.