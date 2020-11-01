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Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Konyaspor Başakşehir maçı

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Canlı Anlatım | Konyaspor Başakşehir maçı
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Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG yenilgisi ardından lige dönen Başakşehir, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Son iki maçını kazanan ve galibiyet serisine devam ettirmek isteyen Başakşehir, 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşmayı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Konyaspor 0-0 Başakşehir

Başakşehir'in 4. dakikada Enzo Crivelli ile attığı gol, VAR kararı sonrası iptal edildi.

Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; İrfan Can, Berkay, Aleksic; Deniz Türüç, Visca, Crivelli

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da oynanan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.

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