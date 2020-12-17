Canlı Anlatım | Konyaspor Altınordu maçı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Konyaspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Son 16 turu bileti almak isteyen iki takımın mücadelesini canlı anlatım ile anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Konyaspor - Altınordu maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Kazanan takımın son 16 turuna kalacağı maçı Spor Arena'dan anlık olarak takip edebileceksiniz.
KONYASPOR 1-1 ALTINORDU
GOL: 21' Ahmet Karademir / 12' Enis Destan
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi
Konyaspor'un 11'i: Eray, Adil, Ahmet, Şener, Alper, Jevtovic, Ali Karakaya, Oğuz Kağan, Shengelia, Ahmet Karademir, Miya
Altınordu'nun 11'i: Enis, Hüsamettin, Burak, Muhammed, Birhan, Alper, Anıl, Yiğithan, Yusuf, Kahraman, Mertcan
KONYASPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, Altınordu ile karşılaşıyor. 17 Aralık Perşembe günü saat 13.00'da başlayan mücadele, A Spor kanalından canlı izlenebiliyor.
TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu’nda Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maç koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda yenen taraf yoluna devam edecek.
İzmir temsilcisinde tedavileri süren Emre Çeltik ve Emre Nefiz’in yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Ufuk, Oğulcan, Furkan Çil ve Metehan forma giyemeyecek. Teknik heyet dinlenmeleri için kaleci Erhan, Sinan, Ahmet İlhan ve Ahmet Dereli’yi de kafileye dahil etmedi. Altınordu Futbol Akademisi’nden Özgür Deryol, Emre Oymak ve Polat Abay maç kadrosuna alındı.
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