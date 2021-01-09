Canlı Anlatım | Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı

Bu sezon deplasmanda oynadığı sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Yeni Malatyaspor ile evinde bir kez kazanabilen Kayserispor, Kayseri'de karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı sayfamızdan güncel bir şekilde bulabilirsiniz.

KAYSERİSPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR



10' Semih Kaya (Kendi kalesine)



Kayserispor'da 8. dakikada Denis Alibec penaltı kaçırdı.



Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor



MAÇTAN POZİSYONLAR (İlk Yarı)

8. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza alanına girmeye çalışan Alibec'e, Semih Kaya'nın müdahalesi sonucu hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Hes Kablo Kayserispor penaltı atışından yararlanamadı. Alibec'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

21. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Alibec'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kurtardı.

39. dakikada Ahmed Ildiz rakip yarı sahada serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

40. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahasına içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Kvrzic, Behich, Sapunaru, Lennon, Campanharo, Ackah, Avramovski, Alibec, İlhan

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Acquah, Ahmed Ildız, Fofana, Kubilay, Adem, Tetteh

Kayserispor, bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında 8 puan kaybederken; Yeni Malatyaspor açılış golünü kalesinde gördüğü karşılaşmalardan 8 puan çıkardı. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda akan oyunda en az gol atan iki takım Kayserispor ve Yeni Malatyaspor.

Kayserispor'un bu sezon sahasında attığı dört Süper Lig golünün ikisini kaydeden Pedro Henrique, geçen sezon Yeni Malatyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada fileleri havalandırmıştı. Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Kayserispor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında üç gol attı. Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Hamza Hamzaoğlu, tek mağlubiyetini Haziran 2020'de rakibine konuk olduğu son karşılaşmada almıştı.

Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.

Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

PEDRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique gördüğü sarı kartla cezalı durumda düştü.

Denizlispor maçının 34.dakikasında sarı kart gören Brezilyalı kanat oyuncusu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü. Pedro Henrique, Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon görev aldığı 13 maçta 4 gol atan Pedro Henrique, 1 kez de kırmızı kart gördü.

KAYSERİSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak