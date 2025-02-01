Canlı Anlatım| Kayserispor - Trabzonspor

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 15:54
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alabilen Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Son 2 lig maçında 9 gol atıp hiç gol yemeyen Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ise formunu Kayseri deplasmanında da sürdürmenin peşinde.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamayan Trabzonspor Kayserispor'a konuk oluyor.
Ligde üst üste iki maç kazanan Trabzonspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Saat 16.00'da başlayan ve RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki oynanan mücadeledeyi canlı olarak aktarıyoruz.
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon,
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza.
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Kayserispor, Trabzonspor’a karşı Süper Lig’de son 10 maçını kazanamadı (2B 8M). Bu galibiyet hasreti, Galatasaray’a karşı yaşadığı 16 maçlık galibiyet hasretinden sonra kulüp tarihindeki en uzun süreyi oluşturuyor.
- Trabzonspor, Kayserispor’a karşı son dört Süper Lig maçında sadece 1 galibiyet alırken (1G 1B 2M), daha önceki 23 maçta bu kadar mağlubiyet yaşamamıştı (14G 7B 2M).
- Kayserispor, iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybetti ve bu süreçte 12 gol yedi. Bu sezon ise iç sahada oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet aldı ve kalesinde 9 gol gördü (3B).
- Trabzonspor, Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 5 maçı kaybetti ve kulüp tarihindeki en uzun deplasman kaybetme serisini tekrarlama riski taşıyor (Nisan-Ekim 2016).
- Kayserispor, Süper Lig'deki 19 maçında 39 gol yedi ve yalnızca 2019/20 (48) ve 2004/05 (42) sezonlarında daha fazla gol yemişti.
- Trabzonspor, Süper Lig’deki son iki maçını gol yemeden kazandı (4-0 vs Sivasspor & 5-0 vs Antalyaspor), ve kalesini gole kapatarak üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi Şubat 2024'te Abdullah Avcı ile yaşamıştı.
- Kayserispor, Süper Lig’de en az duran top golü atan takım (4), ancak Trabzonspor (14) ile karşılaştırıldığında duran top organizasyonlarıyla oldukça verimli.
- Kayserispor’un Süper Lig’de attığı son altı golün dördünde payı bulunan Aylton Boa Morte, son karşılaşmada gol atarak üst üste iki maçta gol sevinci yaşamayı hedefliyor.
- Trabzonspor’un santrforu Simon Banza, Süper Lig’deki son üç maçında gol attı ve üst üste dört karşılaşmada gol atmayı başardığı son dönemi Aralık 2023-Mart 2024 arasında Braga formasıyla yaşadı.
- Şenol Güneş, Süper Lig kariyerinde Kayserispor’a karşı yalnızca 1 mağlubiyet aldı ve bu maçlar arasındaki mağlubiyet oranı sadece yüzde 5 (1/19).