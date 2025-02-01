Canlı Anlatım| Kayserispor - Trabzonspor

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Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamayan Trabzonspor Kayserispor'a konuk oluyor.

Ligde üst üste iki maç kazanan Trabzonspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Saat 16.00'da başlayan ve RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki oynanan mücadeledeyi canlı olarak aktarıyoruz.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon,

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut, Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ