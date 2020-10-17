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Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Kayserispor - Sivasspor maçı

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Canlı Anlatım | Kayserispor - Sivasspor maçı
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Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı canlı takip ediyoruz...

Süper Lig’te 5. Haftanın karşılaşmalarından biri Kayserispor ile Sivasspor arasında gerçekleşiyor. Karşılaşmayı anbean takipteyiz...

Maçta ilk yarı oynanıyor

Kayserispor 0-0 Sivasspor

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare

 

Canlı Anlatım | Kayserispor - Sivasspor maçı

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