Canlı Anlatım | Kayserispor - Sivasspor maçı
Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı canlı takip ediyoruz...
Süper Lig’te 5. Haftanın karşılaşmalarından biri Kayserispor ile Sivasspor arasında gerçekleşiyor. Karşılaşmayı anbean takipteyiz...
Maçta ilk yarı oynanıyor
Kayserispor 0-0 Sivasspor
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare
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