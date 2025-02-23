Canlı Anlatım: Kayserispor - Göztepe maçı

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Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Kayserispor 0-0 Göztepe
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon
Göztepe: Lis, Ogün, Lasse, Koray, Furkan, Djalma, Dennis, Miroshi, Victor, Tijanic, Matsuki
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Göztepe maçı saat 13.30'da başladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
Zorlu mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.