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Canlı Anlatım: Kayserispor - Göztepe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig 25. Hafta#Maç Saati#Kayserispor Göztepe Maçı
Canlı Anlatım: Kayserispor - Göztepe maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 13:20

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Kayserispor 0-0 Göztepe

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

Göztepe: Lis, Ogün, Lasse, Koray, Furkan, Djalma, Dennis, Miroshi, Victor, Tijanic, Matsuki

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Göztepe maçı saat 13.30'da başladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Zorlu mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. 

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#Süper Lig 25. Hafta#Maç Saati#Kayserispor Göztepe Maçı

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