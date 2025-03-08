Canlı Anlatım: Kayserispor - Başakşehir maçı

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Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Kayserispor 0-0 Başakşehir

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Crespo, Yusuf, Deniz, Kemen, Figueiredo, Piatek

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan zorlu müsabaka saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor..

32. RANDEVU

Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıktı. İki ekip, bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 10 kez kazanırken 13 kez Başakşehir kazandı. 8 maç da berabere bitti. Kayserispor 26 gol atarken Başakşehir ise 34 gol attı. İki takım arasında Kayseri’de oynanan 15 maçta Kayserispor 6 kez Başakşehir 5 kez kazandı. 4 maçta eşitlik bozulmadı. Kayserispor 15 gol atarken Başakşehir ise 14 gol ile karşılık verdi.