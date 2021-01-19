Canlı Anlatım | Kayserispor Başakşehir maçı

Başakşehir ile oynadığı son 13 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor, bu karşılaşmaların dokuzunda gol atamadı ve hiçbir karşılaşmada iki gol sevinci yaşayamadı. Başakşehir'in Süper Lig'e döndüğü 2014/15 sezonundan bu yana hiçbir maçta mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor. Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan maçı sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

İLK 11'LER



Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba

Sahasında oynadığı son Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Kayserispor, Ocak 2013'ten bu yana aynı sezonda kalesini gole kapatarak üst üste iki iç saha galibiyeti alamıyor. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta yedi puan toplayan Başakşehir, daha önceki sekiz karşılaşmada aldığı puanı geride bıraktı.

Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın 11'inde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 46 gole sahne oldu. Süper Lig'in geride kalan bölümünde çektiği isabetli şutları en düşük yüzdeyle gole çeviren takım olan Kayserispor, aynı zamanda kalesine gelen isabetli şutlar en düşük yüzdeyle gole dönüşen ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig'de en az kafa golü atan iki takımdan biri olan Kayserispor, bu şekilde tek golünü son karşılaşmada Dimitrios Kolovetsios ile kaydetti. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Kayserispor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı. Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son dokuz golü sekiz farklı oyuncu kaydederken; bu süreçte iki gol atan tek isim Edin Visca. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği üç rakibinden biri Kayserispor.

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE KERİM FREİ İLE YOLLAR AYRILDI

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Kerim Frei'ı kadrosuna kattı

Emmen Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan, Kerim'in sol bek oyuncusu kardeşi Elias Frei ile de 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

KAYSERİSPOR, UĞUR DEMİROK'U AÇIKLADI

Hes Kablo Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattığı açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor geçtiğimiz hafta prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli savunma oyuncusu Uğur Demirok ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz Uğur Demirok ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Uğur Demirok’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Yeni transfer Uğur Demirok, "Anadolu’nun güçlü ve başarılı kulübü olan Kayserispor’la yeni, başarılarla dolu bir serüven. Allah Mahcup etmesin inşallah" dedi. Uğur Demirok, ligin 20.haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...