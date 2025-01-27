×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Canlı Anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Hatayspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 20:08

Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Hatayspor, alt sıralarla arasına mesafe koymanın yollarını arayan Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Kasımpaşa 3-4 Hatayspor

GOL: 16'Boutobba, 20' Cemali, 45+11', 58' Aboubakar - 30' Hajradinovic, 39' Kilama (k.k.), 53' Aytaç

Kırmızı kart: 9' Calvo

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çitpınar, Opoku, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Barak, Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo, Fall.

Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Joelson, Bouttoba, Aboubakar.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig kapsamında Kasımpaşa ile Hatayspor, ligin kritik bir mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün (27 Ocak 2025) saat 20.00'de başladı ve karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Hatayspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!