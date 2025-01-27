Canlı Anlatım: Kasımpaşa Hatayspor maçı

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Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Kasımpaşa 3-4 Hatayspor

GOL: 16'Boutobba, 20' Cemali, 45+11', 58' Aboubakar - 30' Hajradinovic, 39' Kilama (k.k.), 53' Aytaç

Kırmızı kart: 9' Calvo

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çitpınar, Opoku, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Barak, Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo, Fall.

Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Joelson, Bouttoba, Aboubakar.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig kapsamında Kasımpaşa ile Hatayspor, ligin kritik bir mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün (27 Ocak 2025) saat 20.00'de başladı ve karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.