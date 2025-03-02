Canlı Anlatım: Kasımpaşa Galatasaray maçı

Güncelleme Tarihi:
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
CANLI ANLATIM
Kasımpaşa 0-1 Galatasaray
Gol: 12' Osimhen (Penaltıdan)
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Gökhan, Mortadha, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen.
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
OKAN BURUK, TRİBÜNDE
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı.
Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.
Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.
Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.
KASIMPAŞA'DAN ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Kasımpaşa Kulübü, konuk ettikleri Galatasaray'a çiçek verdi.
Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Orhan Yüksel, protokol tribününde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.