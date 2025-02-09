Canlı Anlatım: Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 13:30
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Kasımpaşa 1-1 Çaykur Rizespor
GOL: Kevin Rodrigues 26', Rachid Ghezzal 30'
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Sinan, Piatkowski, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Sowe
KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024-2025 sezonunun 23. hafta mücadelesi kapsamında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadele, saat 13.30'dan itibaren Bein Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ:
- Kasımpaşa, Süper Lig'deki son dört Çaykur Rizespor maçını kaybetmedi (2 galibiyet, 2 beraberlik). Bu, Kasımpaşa’nın bu rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini tekrar etme fırsatı sunuyor.
- Çaykur Rizespor, İstanbul’daki son dört Süper Lig deplasmanında galip gelemeyerek (1 beraberlik, 3 mağlubiyet) burada kazanma arzusuyla sahada olacak. Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetlerini 2024’te yakaladılar.
- Kasımpaşa, evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyerek (2 galibiyet, 1 beraberlik) etkili bir performans sergiliyor. En son 2024 yılı Ocak-Mart döneminde böyle bir seriye imza atmışlardı.
- Çaykur Rizespor, İstanbul’daki son yedi Süper Lig deplasmanının sadece birini kazanabildi (6 mağlubiyet). Ancak bu galibiyeti, Eyüpspor’a karşı elde ettiler.
- Kasımpaşa, Süper Lig’de son iki maçında 5’er gol atarak (5-3 Adana Demirspor, 5-4 Hatayspor) önemli galibiyetler aldı. Son kez böyle bir seri 1996 yılında Galatasaray tarafından gerçekleştirilmişti.
- Çaykur Rizespor, son dokuz Süper Lig maçında oynadığı maçların çoğunda istikrarsız sonuçlar aldı (3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet).
- Ali Sowe (Çaykur Rizespor), son iki Süper Lig maçında ağları havalandırarak formunu yükseltti ve üst üste üç maçta gol atma hedefinde. Süper Lig kariyerinde böyle bir seriye son olarak 2023'te Ankaragücü formasıyla imza atmıştı.