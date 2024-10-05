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CANLI ANLATIM: Kasımpaşa Bodrum FK maçı

Güncelleme Tarihi:

#Bodrumspor#Kasımpaşa#Saat
CANLI ANLATIM: Kasımpaşa Bodrum FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 13:42

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Müsabakayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz.

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Kasımpaşa ile Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

Kasımpaşa 1-0 Bodrum FK

GOL: 34' Fall

İlk yarı oynanıyor...

Kasımpaşa Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün gerçekleşecek karşılaşmayı canlı yayında takip etmek isteyenler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Mücadelenin ayrıntıları belli oldu. Merak edilen detayları haberimizde derledik. Peki, Kasımpaşa Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Bodrum FK maçı saati ve kanalı...

KASIMPAŞA BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Bodrumspor maçı bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

 İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa

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Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Ahmet, Fredy, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

 

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#Bodrumspor#Kasımpaşa#Saat

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