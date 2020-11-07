Canlı Anlatım | Kasımpaşa Antalyaspor maçı
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da geçtiğimiz hafta teknik direktörleri ile yolları ayırmıştı. Zorlu karşılaşmayı canlı anlatım ile anbean takip ediyoruz.
Süper Lig'in 8. haftasında Cumartesi gününün ilk maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz. Kasımpaşa'da Gerard Gohou ve Julian Jeanvier ise sakatlıkları nedeniyle maçta yer almıyor. Antalyaspor'da ise Amilton ile Adis Jahovic kırmızı kart cezası, Jean-Armel Drole ve Serdar Gürler ile sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında oynayamıyor
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
Kasımpaşa 1-0 Antalyaspor
GOL: 8' Koita
Kasımpaşa 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita
Antalyaspor 11'i: Boffin, Bünymain, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Mert, Podolski, Sam, Orgill
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı Cumartesi günü saat 13:30'da başladı, beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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