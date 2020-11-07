Canlı Anlatım | Kasımpaşa Antalyaspor maçı

Süper Lig'in 8. haftasında Cumartesi gününün ilk maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz. Kasımpaşa'da Gerard Gohou ve Julian Jeanvier ise sakatlıkları nedeniyle maçta yer almıyor. Antalyaspor'da ise Amilton ile Adis Jahovic kırmızı kart cezası, Jean-Armel Drole ve Serdar Gürler ile sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında oynayamıyor

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Kasımpaşa 1-0 Antalyaspor

GOL: 8' Koita

Kasımpaşa 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Antalyaspor 11'i: Boffin, Bünymain, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Mert, Podolski, Sam, Orgill



KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı Cumartesi günü saat 13:30'da başladı, beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.