×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Canlı Anlatım: Kasımpaşa - Alanyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa Alanyaspor Maçı#Kasımpaşa - Alanyaspor
Canlı Anlatım: Kasımpaşa - Alanyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 15:05

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Kasımpaşa 2-1 Alanyaspor

Goller: 30' Fall, 36' Hajradinovic, 38' Vilhena

İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Lima, Enes, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf, Cordova

Canlı Anlatım: Kasımpaşa - Alanyaspor maçı

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

 

Gözden KaçmasınBaşakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Başakşehir Trabzonspor muhtemel 11lerBaşakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Başakşehir Trabzonspor muhtemel 11'lerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kasımpaşa Alanyaspor Maçı#Kasımpaşa - Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!