Canlı Anlatım: Kasımpaşa - Alanyaspor maçı

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Kasımpaşa 2-1 Alanyaspor
Goller: 30' Fall, 36' Hajradinovic, 38' Vilhena
İkinci yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Fatih, Lima, Enes, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf, Cordova
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Halil Umut Meler'in yönettiği zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.