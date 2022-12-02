Canlı anlatım: Kamerun Brezilya maçı (2022 Dünya Kupası)

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2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geliyor.

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KAMERUN 1-0 BREZİLYA

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 90' Aboubakar

İlk yarı sonucu: 0-0

Gözden Kaçmasın Kamerun - Brezilya maçından fotoğraflar Haberi görüntüle

İLK 11'LER

Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Ngamaleu, Zambo Anguissa, Kunde, Mbeumo, Choupo-Moting, Aboubakar.

Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Antony, Jesus.

Afrika ülkeleriyle oynadığı yedi Dünya Kupası maçını da kazanan Brezilya, bu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde sadece iki gol gördü. Dünya Kupası'na üst üste altıncı kez turnuvaya grup aşamasında veda etme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kamerun, en son 1990'da gruptan çıkabildi. Afrika temsilcisi, turnuvaya son yedi katılışının hiçbirinde grup aşamasındaki son maçını kazanamadı.

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2022 Dünya Kupası'nda kalesine şut gelmeyen tek takım olan Brezilya, 1998'den bu yana bir turnuvadaki ilk iki maçında rakiplerine isabetli şut şansı tanımayan ilk ülke oldu. 1966'dan bu yana turnuvada grup aşamasını en düşük sayıyla tamamlayan takım ise Arjantin. Dünya Kupası'ndaki son dört maçının üçünde gol yemeyen Kamerun, daha önceki 21 karşılaşmada sadece bir gole kapama yapabilmişti. Afrika temsilcisi, Sırbistan karşısında turnuvada ilk kez üç gol attı.

Dünya Kupası gruplarındaki son 17 maçını kaybetmeyen ve turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Brezilya, 2006'dan bu yana ilk kez grup aşamasındaki üç karşılaşmayı da kazanmayı hedefliyor. Dünya Kupası'ndaki son altı maçının beşinde gol yemeyen Brezilya, en son 2018'de Belçika karşısında kalesinde gol gördü. Sambacılar, turnuvada daha önceki 16 karşılaşmada sadece dört gole kapama yapabilmişti.

Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu. Dünya Kupası gruplarının ilk iki maçında Vinicius Junior'dan daha fazla şutla sonuçlanan akan oyun sekansına dahil olan tek isim Kylian Mbappe. Bu dönemde Brezilyalı oyuncudan top taşıma sonrası daha fazla şut pası veren iki isim bulunuyor: İsmaila Sarr & Kylian Mbappe.

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KAMERUN BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kamerun Portekiz maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

KAMERUN

İsviçre'ye 1-0 kaybeden ve Sırbistan karşısında 3-1'den gelip 3-3'ü bulan Kamerun, Dünya Kupası G Grubu'ndan çıkabilmek için mutlaka kazanmak zorunda.

Takımda tek eksik, TD Rigobert Song'la ters düşen ve kamptan yollanan as kaleci Andre Onana.

Eldivenler Devis Epassy'de olacak. Stoperde "Jean-Charles Castelletto & Nicolas Nkoulou" ikilisini izleyeceğiz.

Andre-Frank Zambo Anguissa ve Pierre Kunde orta alanda ileri/geri makina gibi çalışacak.

Hücumda ise bir değişiklik bekleniyor... Sırbistan maçında kenardan gelip oyunun seyrini değiştiren Vincent Aboubakar ilk 11'de olacak.

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Eric Maxim Choupo-Moting ve Karl Toko Ekambi, Aboubakar'la birlikte hücum hattını oluşturacak.

BREZİLYA

Sırbistan ve İsviçre maçlarını gol yemeden 6 puanla geçen Brezilya'da ise rotasyon beklentisi söz konusu...

Sol bek Alex Sandro, yıldız isim Neymar ve sağ bek Danilo'nun yanına - sakatlar listesine eklendi. 3 isim kesin olarak yok!

TD Tite maç öncesi basın toplantısına Dani Alves'le katıldı ve Alves, Kamerun maçına ilk 11'de - kaptan olarak sahaya çıkacak.

Tite'nin stoper ikilisini "Marquinhos & Thiago Silva" ile değil, "Eder Militao & Gleison Bremer" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Orta alanda Casemiro, hücumda Richarlison ve Vinicius Jr da büyük ihtimalle dinlenecek. Casemiro yerine Fabinho, Richarlison'la Vinicius Jr yerine de Gabriel Jesus'la Rodyrgo'yu ilk 11'de görürsek şaşırmamak lazım.

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1 puan, grubun diğer maçına hiç bakmadan grup liderliği anlamına gelecek.