Canlı anlatım: Juventus - Wydad (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Kenan Yıldız...

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İtalyan devi Juventus ile Fas temsilcisi Wydad AC, FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.
Canlı anlatım
İlk yarı oynanıyor...
Juventus 2-1 Wydad
GOL: 8' Kenan Yıldız, 16' Kenan Yıldız, 25' Lorch
İLK 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Baio, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Kenan Yıldız, Kolo Muani.
Wydad AC: Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Obeng
JUVENTUS - WYDAD AC MAÇI HANGİ KANALDA?
Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak ve TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.