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Canlı anlatım: Juventus - Wydad (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Kenan Yıldız...

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Juventus#Kenan Yıldız
Canlı anlatım: Juventus - Wydad (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Kenan Yıldız...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 19:01

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında İtalyan devi Juventus ile Fas ekibi Wydad AC, karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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İtalyan devi Juventus ile Fas temsilcisi Wydad AC, FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.

Canlı anlatım

İlk yarı oynanıyor...

Juventus 2-1 Wydad

GOL: 8' Kenan Yıldız, 16' Kenan Yıldız, 25' Lorch

İLK 11'LER 

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Baio, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Kenan Yıldız, Kolo Muani.

Wydad AC: Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Obeng

JUVENTUS - WYDAD AC MAÇI HANGİ KANALDA?

Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak ve TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Juventus#Kenan Yıldız

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