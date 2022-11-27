Canlı anlatım: Japonya-Kosta Rika (2022 Dünya Kupası maçı)

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2022 Dünya Kupası E grubu maçınca Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
JAPONYA 0-0 KOSTA RİKA
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Ueda, Doan, Kamada, Soma, Morita.
Kosta Rika: Navas, Watson, Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo, Borges, Torres, Tejeda, Campbell, Contreras.
JAPONYA-KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
JAPONYA-KOSTA RİKA, FIFA Dünya Kupası E grubu kapsamında karşı karşıya geliyor. Ahmad Bin Ali Stadı'nda oynanan maç saat 13:00'te başladı.
İngiliz hakem Michael Oliver'in yönettiği mücadele TRT1'den canlı olarak yayınlanıyor