Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Canlı anlatım: Japonya-Kosta Rika (2022 Dünya Kupası maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#FIFA#Katar Dünya Kupası
Canlı anlatım: Japonya-Kosta Rika (2022 Dünya Kupası maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 12:59

2022 Dünya Kupası E grubu maçınca Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası E grubu maçınca Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

JAPONYA 0-0 KOSTA RİKA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Ueda, Doan, Kamada, Soma, Morita.

Kosta Rika: Navas, Watson, Fuller, Calvo, Duarte, Oviedo, Borges, Torres, Tejeda, Campbell, Contreras.

JAPONYA-KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

JAPONYA-KOSTA RİKA, FIFA Dünya Kupası E grubu kapsamında karşı karşıya geliyor. Ahmad Bin Ali Stadı'nda oynanan maç saat 13:00'te başladı.

İngiliz hakem Michael Oliver'in yönettiği mücadele TRT1'den canlı olarak yayınlanıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#FIFA#Katar Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası