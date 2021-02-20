MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı
GeriSpor Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 20.02.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı
Abone Olgoogle-news

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'un karşılaştığı maçı anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR 0-0 KONYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Kubilay, Acquah, Adem, Tetteh, Zeki, Umut Bulut

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic, Milosevic, Cikalleshi, Miya, Kravets

YENİ MALATYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı bu akşam saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi