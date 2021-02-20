Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'un karşılaştığı maçı anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR 0-0 KONYASPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Kubilay, Acquah, Adem, Tetteh, Zeki, Umut Bulut
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Jevtovic, Milosevic, Cikalleshi, Miya, Kravets
YENİ MALATYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı bu akşam saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.