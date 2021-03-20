MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı
GeriSpor Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 20.03.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP FK

GOL: 13' Muhammet Demir

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Zuqui, Wallace, Hadebe, Tetteh, Fofana, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Kenan, Muhammet, Morais, Olkowski, Miranda, Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçı kazanamayan ve son iki karşılaşmadan mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı. Deplasmanda yedi maçtır kazanamayan Gaziantep FK, Süper Lig'deki en uzun dış saha galibiyet hasretini yaşıyor.

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig karşılaşmalarında Gaziantep FK'dan daha fazla puan kaybeden tek takım Rizespor. Yeni Malatyaspor ise geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran takım konumunda. Benjamin Tetteh, Süper Lig'de oynadığı son üç maçın ikisinde birer gol attı ancak bu iki gol de dış saha karşılaşmalarında geldi. Bu sezon Gaziantep FK formasıyla 12 gole doğrudan katkı sağlayan Muhammet Demir, Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısını tekrarlamak istiyor.

Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Gaziantep FK forveti Nohue Dicko, daha önceki 16 karşılaşmada tek gol kaydedebilmişti. Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son dört maçın üçünü kazanan İrfan Buz, daha önceki altı karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

YENİ MALATYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi