Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Malatya'da kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı kritik maçı canlı anlatım ile sayfamızdan takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Necip, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor'un 11'i: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Hadebe, Tetteh, Hafez, Issam, Zeki, Mustafa, Adem.

Siyah beyazlı ekipte mide rahatsızlığı geçiren kaleci Ersin Destanoğlu yerine kalede Utku Yuvakuran olacak.

Yeni Malatyaspor'un sahasında attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Adem Büyük'ün doğrudan katkısı var. Deneyimli oyuncunun en üst lig kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Beşiktaş. Bu sezon Süper Lig'de 13 gol atan Vincent Aboubakar, en son 2017/18'de Porto formasıyla daha fazla gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 56 golün %46'sı Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'den geldi. Siyah-beyazlı formayla aynı sezonda daha fazla gol atan son ikili ise 2017/18'de Ryan Babel ve Anderson Talisca'ydı.

Deplasmanda çıktığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinin aynı takımla en uzun serisini yakalamak istiyor. Yalçın, daha önceki altı maçlık tek serisini bu karşılaşmadaki rakibi Yeni Malatyaspor'un başında yakalamıştı.

YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...