Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçı

Süper Lig'in 37. haftası alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü'nün karşılaştığı maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

YENİ MALATYASPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ

GOL: 55' Adem Büyük

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

YENİ MALATYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Helenex Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü maçı saat 13:30’da başladı. Maçın hakemi Ümit Öztürk. Mücaele beIN Sports 1'de naklen yayınlanıyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.

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