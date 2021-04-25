Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçı
Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü, Malatya'da karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 37. haftası alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü'nün karşılaştığı maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.
YENİ MALATYASPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ
GOL: 55' Adem Büyük
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 0-0
YENİ MALATYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Helenex Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü maçı saat 13:30’da başladı. Maçın hakemi Ümit Öztürk. Mücaele beIN Sports 1'de naklen yayınlanıyor.
Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.
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