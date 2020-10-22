Canlı Anlatım İzle | Villarreal Sivasspor maçı

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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Villarreal ile deplasmanda karşılaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Villarreal: 5

Sivasspor: 3

Goller: 13' Take Kubo, 20' Bacca, 33' Kayode, 43' Yatabare, 57' Foyth, 64' Gradel, 74' Alcacer, 78' Alcacer

MAÇTAN DAKİKALAR

15' Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı.

20' Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti

33' Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi

37' Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı.

43' Kendi sahasında kaptığı topla hızlı atağa çıkan Sivasspor'da soldan yapılan orta ters tarafa açıldı. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortaladığı topa kale alanı önündeki Yatabare nefis bir kafa vuruşu yaptı

48' Kubo'nun ortasında Coquelin kafayı vurdu, savunmaya çarpıp yükselen top kaleci Samassa'da kaldı.

57' Villarreal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Take Kubo ortaladı, kale alanının önündeki Foyth'un kafa vuruşunda top ağlara gitti

64' Barajın üzerinden nefis bir kesme vuruş yapan Gradel'in şutunda kaleci Rulli topa dokunsa da çelmeyi başaramadı, top köşeden ağlara gitti

74' Sivasspor yarı alanının ortalarında Moi Gomez'in şık hareketler sonrası gönderdiği pasta Chukwueze araya şık bıraktı. Sol çaprazda topu alan Alcacer, kaleci Samassa'dan sıyrılıp topu boş ağlara yolladı

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Kayode

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt kadroda yer almadı. Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya gelecek.

Villarreal Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk oluyor. El Madrigal Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başladı. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanıyor.

Villarreal ligde ikinci sırada

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Villarreal, 6 haftası geride kalan İspanya 1. Ligi'nde (La Liga) aynı puanı paylaştığı Real Sociedad'ın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Villarreal, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. İspanya ekibi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

Villarreal'de 4 eksik

Villarreal'de, Fas Milli Takımı'nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal ekibine konuk olacak kırmızı-beyazlı takım, 11 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 9. maçına çıkacak.

Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında TSİ 22.00'de deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarında daha önce 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı. Sivasspor, 5 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Mehmet Yıldız kaydetti. Sivasspor formasıyla Avrupa kupalarında 2 kez gol sevinci yaşayan Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan ve Musa Aydın da birer gol kaydetti.

İlk Avrupa deneyimi 2008-2009'da

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kullanamadı

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.