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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 20:57 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle | Manchester United Milan

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Canlı Anlatım İzle | Manchester United Milan

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Milan karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi canlı anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz.

Manchester United ile Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Manchester United: 0

Milan: 0

Goller: 

*11. dakikada Kessie'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Manchester United Milan maçı hangi kanalda saat kaçta?

Old Trafford'da saat 20:55'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Manchester United: Henderson, Maguire, Bailly, Telles, Wan Bissaka, Matic, McTominay, James, Bruno Fernandes, Martial, Greenwood

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot, Krunic, Meite, Kessie, Brahim Diaz, Saelemaekers, Leao

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