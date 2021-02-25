Canlı Anlatım İzle | Leicester City Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Leicester City ile Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Premier Lig ekibinde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça 11'de başladı. Bu mücadeleyi canlı anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz.
Leicester City ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kozlarını paylaşıyor. Çekya'da oynanan ilk mücadele 0-0 berabere sonuçlanmıştı.
İlk yarı bitti
Leicester City: 0
Slavia Prag: 0
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar Söyüncü, Thomas, Ndidi, Choudhury, Tielemans, Cengiz Ünder, Albrighton, Vardy
Slavia Prag: Kolar, Bah, Boril, Zima, Kudela, Hromada, Sima, Olayinka, Provod, Stanciu, Kuchta.
Leicester City-Slavia Prag maçı hangi kanalda saat kaçta?
Leicester City-Slavia Prag maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.