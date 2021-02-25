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Futbol
Haber Giriş: 25.02.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle | Leicester City Slavia Prag

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Leicester City ile Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Premier Lig ekibinde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça 11'de başladı. Bu mücadeleyi canlı anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz.

Leicester City ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kozlarını paylaşıyor. Çekya'da oynanan ilk mücadele 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

İlk yarı bitti

Leicester City: 0

Slavia Prag: 0

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar Söyüncü, Thomas, Ndidi, Choudhury, Tielemans, Cengiz Ünder, Albrighton, Vardy

Slavia Prag: Kolar, Bah, Boril, Zima, Kudela, Hromada, Sima, Olayinka, Provod, Stanciu, Kuchta.

Leicester City-Slavia Prag maçı hangi kanalda saat kaçta?

Leicester City-Slavia Prag maçı saat 23:00'te başladı ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

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