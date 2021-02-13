Canlı Anlatım İzle | Kayserispor MKE Ankaragücü maçı
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor ile Ankaragücü karşılaşıyor. Mücadeleyi canlı anlatım ile sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Ligde son 3 haftadır maç kazanamayan Ankaragücü, son iki haftayı beraberlik ile kapatan Kayserispor ile karşılaşıyor. Alt sıralardaki kritik maçı anbean sayfamızdan güncel şekilde takip edebilirsiniz.
KAYSERİSPOR 0-0 ANKARAGÜCÜ
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi
26. dakikada Ankaragücü'nde Pazdan kırmızı kart gördü.
KAYSERİSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve hakemleri ise şu şekilde;
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
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